Rafał Gąszczak po raz trzeci mistrzem świata! Kinga Szlachcic też ze złotem!

Sukces Rafała Gąszczaka nie jest dziełem przypadku. Zawodnik Akademii Sportów Walki Knockout w ciągu ostatnich czterech lat sięgnął po złoto już po raz trzeci.

- Jest to wielkie osiągnięcie, chyba to jeszcze do mnie nie dociera. Jechałem z zamiarem obrony mistrzostwa, było ciężko, to były trzy intensywne dni – mówił popularny „Gonzo”.