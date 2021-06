Anna Puławska z AZS AWF Gorzów wraz z Karoliną Nają zdobyły srebro mistrzostw Europy

Tuż za podium dopłynął jej klubowy kolega Wiktor Głazunow, który wraz z Tomaszem Barniakiem z AZS AWF Poznań byli czwarci w C-2 1000 m.

- Ostatnie przetarcie przed Igrzyskami w Tokio już za Nami. Wystartowałem w mistrzostwach Europy Seniorów z Tomaszem Barniakiem na C-2 1000 metrów, uplasowaliśmy się na tylko lub aż na 4. miejscu - przeczytamy na fan page`u Głazunowa. - Tylko, gdyż do medalu zabrakło nam tyle „tyci” dokładnie 0.050 s. Aż ponieważ dawno w tej konkurencji na tych zawodach nie było takiego wyniku co pokazuje, że to co robimy jest robione tak jak trzeba i osiągamy pożądane efekty.