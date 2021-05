Falubaz Zielona Góra wygra w żużlowych derbach? Te podprowadzające nie mają wątpliwości - zwycięży Stal Gorzów

Przegrana Stali? Nie ma takiej opcji. W tym roku mamy bardzo dobry skład, który świetnie sobie radzi. Chłopaki dają z siebie 110 procent i ciężko pracują, aby osiągać takie wyniki, jakie mają. Spotkanie na pewno będzie emocjonujące i porywające, natomiast obstawiam 49:41 dla Stali. Derby będą więc dla Gorzowa!

One mają swój klimat. Ich atmosfera jest nie do opisania- trzeba przyjść na stadion, aby to poczuć. Jak dwa popularne kluby rywalizują o miano tego najlepszego, to zawsze będzie to coś niezwykle emocjonującego. Na mecze z Falubazem chodzę odkąd pamietam. Ba, nigdy ich nie opuściłam, odkąd stałam się kibicem Stali. I to też w kibicach zawsze następowała pełna mobilizacja, gdy Stal miała się ścigać z Falubazem. Stadion wypełniony był tłumami, przygotowane były specjalne oprawy na meczu. Szkoda, że tym razem tak nie będzie. Bo to właśnie te oprawy są świetnym elementem żużla. I chyba nikt nie wyobraża sobie Ekstraligi bez wielkich derbów lubuskich. Byłaby to wielka strata dla polskiego speedwaya.