Archeologiczna sensacja w Żaganiu. Odkryto osadę sprzed 1,5 tys. lat!

Prace archeologiczne na terenie nowej strefy przemysłowej

Prace archeologiczne na terenie nowej strefy przemysłowej zleciło miasto Żagań. "Prowadzimy działania na dwóch stanowiskach. Jeden ma ok. 1 hektara, drugi ponad 20 arów" - wyjaśnia Oktawian Wróblewski, szef pracowni Relikt. "Czasu jest niewiele, bo tylko do końca marca, ale już widzimy, że to wielce obiecujący archeologicznie teren".

Odkrycia z okresu pradziejowego

Archeolodzy odsłonili warstwę gruntu ciężkim sprzętem, a następnie ręcznie odkopali fragmenty. Znaleźli między innymi starożytne paleniska z pozostałościami żużla oraz fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęcych. "To są paleniska z pewnością pradziejowe, ale jeszcze nie wiemy, czy to okres kultury łużyckiej, grupy białowickiej, czy też mamy do czynienia z okresem młodszym, z okresu wpływów rzymskich" - wyjaśnia Oktawian Wróblewski. "To stwierdzimy dopiero po zbadaniu znalezionych fragmentów naczyń. Ale możemy przypuszczać, że osada ma nawet 1500 lat".