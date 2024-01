Arenę Gorzów zobaczą kibice w Polsce. Siatkarskie mistrzostwa będą w Polsacie

W środę 10 stycznia w Arenie Gorzów rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy Wschodniej U20 mężczyzn. Turniej potrwa do niedzieli 14 stycznia. Mecze z Gorzowa będzie można zobaczyć w telewizji.

- Byłem pod wrażeniem liczby osób na niedzielnym meczu II-ligowym. Zapraszam więc kibiców, żeby pomogli i nam. Gdy hala jest wypełniona, gra się o wiele przyjemniej – mówił we wtorkowe popołudnie Sebastian Pawlik, trener polskiej reprezentacji siatkarzy do lat 20. W środę 10 stycznia Polacy rozpoczynają w Gorzowie bój o awans do mistrzostw Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej. Przez pięć dni w Arenie Gorzów trwać bowiem będą Mistrzostwa Europy Wschodniej.

- To pierwsza okazja, żeby zakwalifikować się do mistrzostw Europy. Jesteśmy pewni, że będzie to turniej na wysokim poziomie, bo reprezentacje do lat 20 to bezpośrednie zaplecze reprezentacji seniorskich – mówił Wojciech Czajka, dyrektor turnieju. Nie mógł się nachwalić Areny Gorzów: - Praca w tej hali jest przyjemnością. Jesteśmy oczarowani gorzowskim obiektem.

Polacy grać będą o 17.00

W turnieju oprócz reprezentacji Polski wystąpią też siatkarze z Azerbejdżanu, Estonii, Łotwy i Ukrainy. Codziennie rozgrywane będą dwa mecze – o 17.00 i o 20.00. Reprezentacja Polski każdy z czterech meczów (w środę, czwartek, sobotę i niedzielę) rozgrywać będzie o 17.00.

- Ta godzina jest dla nas wygodniejsza – mówił nam trener reprezentacji Polski, gdy pytaliśmy, dlaczego w dni robocze Polacy nie grają o dogodniejszej dla kibiców porze, czyli o 20.00.

- Po 17.00 jest więcej czasu, by przygotować się do następnego dnia. To godzina, gdy drużyny są gotowe do największego wysiłku. Dla mojego zespołu lepsza jest godzina 17.00 – mówił S. Pawlik. We wtorek 9 stycznia, właśnie w porze meczu, reprezentacja Polski odbyła trening w Arenie Gorzów.

Dwa mecze za 11 zł

Bilet wstępu na każdy dzień kosztuje 11 zł. Upoważnia on do zobaczenia obu zaplanowanych na popołudnie i wieczór spotkań. Jeśli przerwa między pierwszym a drugim meczem danego dnia będzie długa i kibice zechcą opuścić Arenę Gorzów, będą mogli powrócić do hali. Wychodząc trzeba będzie zeskanować bilet, aby system mógł wpuścić kibica ponownie do budynku.

Rozgrywany w Gorzowie turniej będzie można zobaczyć też na małym ekranie.

- Wszystkie mecze polskiej reprezentacji będą w Polsacie Sport News. Pozostałe mecze będą transmitowane na kanale PZPS-u w serwisie You Tube – mówił Wojciech Czajka, który jest także dyrektor pionu rozgrywek krajowych i międzynarodowych w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

W siatkarskiej federacji zrzeszającej kraje Europy Wschodniej jest dziesięć państw. Poza tymi, których reprezentacje zjeżdżają do Gorzowa, są to jeszcze Armenia, Gruzja i Litwa oraz wykluczone z uczestnictwa w rozgrywkach Białoruś i Rosja. Pierwsze trzy z tych krajów w mistrzostwach nie rywalizują, bo albo ich na to nie stać, albo nie mają reprezentacji w tej kategorii wiekowej.

Harmonogram mistrzostw

10 stycznia (środa)

17.00 Polska – Łotwa

20.00 Estonia – Ukraina 11 kwietnia (czwartek)

17.00 Ukraina – Polska

20.00 Estonia – Azerbejdżan 12 stycznia (piątek)

17.00 Azerbejdżan – Ukraina

20.00 Łotwa – Estonia 13 stycznia (sobota)

17.00 Polska – Estonia

20.00 Łotwa – Azerbejdżan 14 stycznia (niedziela)

17.00 Azerbejdżan – Polska

20.00 Ukraina - Łotwa Czytaj również:

