Siatkarze Stilonu Gorzów też napisali rekordową historię. Ich mecz obejrzało prawie 3,5 tys. widzów!

W niedzielny wieczór na trybunach Areny Gorzów zasiadło prawie 3,5 tys. widzów. To prawie dwa razy więcej niż przed wielu laty, gdy ówczesny Stilon (był to zupełnie inny klub niż dziś) grał w najwyższej klasie rozgrywkowej, a swoje mecze rozgrywał w hali przy Czereśniowej. Tam stałe trybuny mogły pomieścić 1,1 tys. osób. Na hitowe mecze dostawiano nawet krzesełka. Nigdy jednak widownia nie przekroczyła tam 2 tys. osób. Teraz, w Arenie Gorzów, która ma 5-tysięczną widownię, kibiców było znacznie więcej. A dodajmy, że Stilon gra na razie na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Kiedy kolejny mecz Stilonu w Arenie Gorzów?

Siatkarski mecz Stilonu – swoje pojedynki rozgrywa on na co dzień w hali CEZiB-u przy ul. Warszawskiej – był możliwy, bo w środę w Arenie Gorzów rozpoczną się pięciodniowe Mistrzostwa Europy Wschodniej męskich reprezentacji do lat 20. By móc rozegrać tę imprezę, na parkiecie Areny Gorzów musiał zostać rozłożony teraflex, czyli specjalna sportowa nawierzchnia. A Stilon na razie takiej nie ma (ta rozłożona teraz została użyczona na mistrzostwa).