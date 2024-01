Astra wykonała swój plan. Nowosolanie zdobyli komplet punktów w Głogowie

KGHM SPS Głogów - Astra Nowa Sól 0:3

Świetny mecz rozegrali w sobotni (20 stycznia) wieczór siatkarze Astry Nowa Sól. Lubuski pierwszoligowiec pokonał we własnej hali do zera wicelidera tabeli PZL Leonardo Avię Świdnik.

Gospodarze zrobili jednak wszystko, by w tym meczu jeszcze powalczyć choćby o wygraną w jednym secie. Głogowianie na początku tej partii objęli prowadzenie 6:2. Astra nie mogła się zbliżyć do gospodarzy, którzy na półmetku osiągnęli już kilkupunktową zaliczkę (16:10, 18:11). Miejscowi kibice spodziewali się rywalizacji w kolejnym secie, a tymczasem nowosolanie się nie poddali. Głównie dzięki odważnym zagrywkom Tomasza Pizuńskiego goście mozolnie odrabiali straty, odbierając pewność siebie głogowianom. Gdy Marcin Brzeziński zablokował atak miejscowych, Astra doprowadziła do wyrównania (22:22). Sama końcówka to wymiana ciosów i seria remisów (23:23, 24:24, 15:25, 26:26, 27:27). W decydujących momentach najpierw Markus Kosian zdobył punkt, a następnie błąd w ataku popełnili gospodarze i Astra wyszła z opresji obronną ręką wygrywając 29:27, a cały mecz 3:0.