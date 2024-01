Co za mecz! Siatkarze Astry Nowa Sól rozbili wiceliderów tabeli!

ASTRA NOWA SÓL – PZL LEONARDO AVIA ŚWIDNIK 3:0 (25:23, 25:17, 25:14)

Chcieli rewanżu

Ruszyli na rywali, niczym lawina

Najbardziej emocjonujący był pierwszy set. Lepiej zaczęli go goście, którzy prowadzili 6:2. Astra szybko doprowadziła do wyrównania i od stanu 7:7 do samego końca toczył się wyrównany bój o zwycięstwo. Nerwy na wodzy utrzymali nowosolanie, którzy dzięki skutecznym akcjom późniejszego MVP meczu, Tomasza Kryńskiego, wygrali do 23.