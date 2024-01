Astra powalczyła, ugrała jednego seta w Chełmie, ale rywal lepszy

Bogdanka Arka Chełm – Astra Nowa Sól 3:1

Zespól Bogdanki Arki to prawdziwa rewelacja rozgrywek pierwszoligowych. Beniaminek w tym sezonie jest bardzo silny, przed tym spotkaniem zajmował pozycję wicelidera tabeli. Astra w pierwszej rundzie jednak odniosła zwycięstwo 3:0. Podopieczni Andrzeja Krzyśki wybrali się w najdłuższą w tym sezonie podróż (do Chełma z Nowej Soli jest aż 700 kilometrów) z nadziejami na zdobycie choćby punktu. Zamiast radości siatkarze Astry mogli odczuwać spory niedosyt.

Gospodarze szybko objęli prowadzenie podczas rywalizacji w inauguracyjnym secie (8:3, 12:7). Wypracowana kilkupunktowa przewaga utrzymywała się właściwie do końca pierwszej partii. Chełmska ekipa ani przez moment nie czuła się zagrożona i pierwszego seta wygrała gładko 25:17. Nowosolanie wzięli się jednak do pracy, lepiej zagrywali w drugim secie odrzucając przeciwnika od siatki. Początek minimalnie dla nowosolan (5:4, 8:7). Walka punkt za punkt trwała praktycznie do końca drugiej partii. Gdy w końcówce skutecznym atakiem popisał się Patryk Czyrniański, goście wyszli na prowadzenie 22:19. Wydawało się, że „Koliberki” są bliscy wyrównania i nie wypuszczą tego seta. A jednak. Gospodarze zaryzykowali, a gdy punkt zdobył późniejszy MVP spotkania Mariusz Marcyniak, na tablicy pojawił się remis 23:23. Uskrzydlona Bogdanka zdobyła dwa punkty i wygrała 25:23 wychodząc na prowadzenie 2:0. Astra miała czego żałować.