Aż 600 wykonawców na scenie w sobotę i niedzielę w zielonogórskim Planetarium Wenus. Świąteczne koncerty Szkoły Muzycznej Yamaha

To już tradycja Szkoły Muzycznej Yamaha. Każdego roku, w grudniu i czerwcu, organizowane jest spotkanie, aby wspólnie cieszyć się z efektów edukacji muzycznej w szkole wszystkich uczniów. Tym razem mamy szkoła zaprasza na dwie części koncertów, jeden w sobotę, drugi w niedzielę.

Koncerty są bardzo ważne dla uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej

Impreza to wydarzenie nie tylko w skali miasta. Otóż w ciągu jednego weekendu odbędzie się aż sześć koncertów! Na scenie wystąpi prawie 600 artystów (uczniowie, zespoły, zaproszeni goście)! Na sali zasiądzie w sumie ponad 2000 widzów.

Koncerty to jeden z ważniejszych elementów edukacji muzycznej - zarówno tych najmłodszych jak i trochę starszych. Grono pedagogiczne bardzo dużą uwagę przywiązuje nie tylko do poziomu samych występów, ale również oprawy koncertów, które są obsługiwane przez profesjonalną firmę nagłośnieniową oraz oświetleniową.