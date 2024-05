Marszobieg w Żarach z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Majówka w Żarach rozpoczęła się na dobre. Spod żarskiego ratusza wyruszyła ekipa młodych biegaczy, którzy wraz z rodzicami pokonali krótki dystans po deptaku. - Okazją jest dwudziesta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, taką akcją chcieliśmy uczcić to historyczne wydarzenie i zachęcić młodych ludzi do aktywności - mówi Bogdan Kępiński, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który przygotował marszobieg wraz ze swoimi pracownikami. Na zakończenie marszobiegu każdy uczestnik tradycyjnie dostał medal pamiątkowy.

TEATR KATARYNKA

14:00-14:30 - Rozśpiewane otwarcie wydarzenia oraz rozgrzewka przed spektaklem

14:30-15:30 - Musical Księżniczka Rosa i Klimek, rozdanie kolorowanek, zdjęcia z aktorami

15.30-16.00 - Blok animacji - zabawy ruchowe i zabawy w strefie baniek

16.00-16.30 - Koncert familijny – część pierwsza

16.30-17.00 - Warsztaty aktorskie - część pierwsza

17.00-17.30 - Zabawy sportowe i zabawy z chustą animacyjną

17.30-17.50 - Nauka układów choreograficznych

17.50-18.20 - Warsztaty aktorskie - część druga

18.20-18.50 - Koncert familijny – część druga

18.50-19.00 - Rozśpiewane i roztańczone zakończenie wydarzenia

14.00-18.00 – Energorowery,

16.00-19.00 - Grupa Retro Lubuskie: zabytkowe auto przy scenie: zabytkowe rowery obok sceny, grupa rekonstruktorów w strojach retro, szafa retro rekwizytów dla odwiedzających ze wsparciem stylistki, stworzenie scenografii do stylowych zdjęć dla odwiedzających z rekwizytami z Szafy Retro, prezentacja pojazdów i opowiadanie o historii motoryzacji.

18.00 - Koncert zespołu RETRO HOBBY BAND wraz z potańcówką

20.00 - koncert zespołu Golden Hits of Queen,

21.30 – spektakl ogniowo–pirotechniczny grupy Locomotora

