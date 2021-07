Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek pojadą w Memoriale Edwarda Jancarza. Ale nie tylko. Znamy kolejnych uczestników

NOWE Upadłość konsumencka w 2021 roku dla właścicieli firm jednoosobowych. Możesz ogłosić bankructwo, gdy prowadzisz działalność

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, dzięki której można pozbyć się całości lub części długów. Kiedyś postępowanie to było skierowane wyłącznie do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Upadłość była więc niedostępna dla przedsiębiorców, właścicieli firm jednoosobowych, które są przecież bardzo popularne. To się jednak zmieniło!