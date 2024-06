Basen Źródlana w Żarach już otwarty. Nowy sezon rozpoczął się w Dniu Dziecka

Basen Źródlana w Żarach jest już otwarty. Nowy sezon rozpoczął się w sobotę 1 czerwca w Dniu Dziecka. Tradycyjnie na otwarcie sezonu wejście dla wszystkich jest darmowe. Pogoda dopisała, temperatura powietrza wynosi 22 stopnie Celsjusza, temperatura wody to 25 stopni Celsjusza. Tuż przed południem nie brakowało chętnych do kąpieli.

Ceny biletów

Basen jest czynny siedem dni w tygodniu od 10.00 do 20.00, do 31 sierpnia. Cena biletu do godziny 17.00 to 10 zł - ulgowy i 15 zł - normalny. Po godzinie 17.00 wejście na basen kosztuje 5 zł - ulgowy i 8 zł - normalny. Wyjątkiem są weekendy. Szczegóły na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku. W tym roku mija osiem lat od otwarcia obiektu po budowie, niedawno remontu doczekał się mostek nad niecką. W ubiegłym roku podczas upalnych dni basen odwiedzało nawet ponad 2.300 osób w ciągu jednego dnia. Tegoroczny sezon zakończy się tradycyjnie 31 sierpnia, wraz z końcem wakacji.

