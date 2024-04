Będą grać w podchody, ale na czterech kółkach. Z Gorzowa wystartuje turystyczny rajd samochodowy!

To będzie niecodzienne wydarzenie, które łączy w sobie przygodę, zdrową aktywność i uczciwą rywalizację. Organizatorzy wiosennego rajdu samochodowego przekonują, że podczas imprezy nie zabraknie dreszczyku emocji, ale przy okazji będzie też można wspólnie odkrywać ciekawe miejsca i uroki lokalnych terenów.

Wracamy do imprezy, która była już kiedyś w naszym gorzowskim automobilklubie organizowana. To będzie takie symboliczne przywitanie wiosny i rozpoczęcie motoryzacyjnego sezonu. Połączymy przyjemne z pożytecznym, bo pojedziemy bardzo malowniczą trasą znajdującą się na terenie podgorzowskich miejscowości, więc nadarzy się okazja nie tylko do dobrej zabawy, emocjonującej rywalizacji, ale także do odkrywania walorów turystycznych naszych pięknych okolic - zachęca Krystian Sudak z Automobilklubu Gorzowskiego.