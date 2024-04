Bez sensacji w Nowej Soli. Astra przegrała drugi mecz z liderem tabeli i zakończyła sezon na ósmym miejscu

Astra Nowa Sól – MKS Będzin 0:3

Nowosolscy siatkarze liczyli na niespodziankę w drugim meczu I rundy fazy play-off Tauron 1Ligi. Przypomnijmy, w pierwszym wyjazdowym spotkaniu „Koliberki” uległy najlepszej drużynie rundy zasadniczej - MKS-owi Będzin - 0:3. W drugim spotkaniu sensacji nie było. Astra, mimo walecznej postawy, nie urwała nawet seta faworytowi do awansu i zakończyła sezon na ósmym miejscu w tabeli.

W drugim secie znów ton rywalizacji nadawała drużyna MKS-u. Nowosolanie wprawdzie próbowali gonić (6:10, 10:12), a nawet po udanym ataku Tomasza Pizuńskiego doprowadzić do wyrównania (14:14). **Będzinianie jednak nie pozostawili złudzeń, kto jest lepszy dominując w końcówce tej partii i zwyciężając 25:18.

Stało się! Siatkarze Astry Nowa Sól dokonali wielkiej rzeczy: awansowali do fazy play-off rozgrywek Tauron 1. Ligi.

Bez historii także przebiegała rywalizacja w trzecim secie. MKS był już pewny swego, dominował w każdym elemencie siatkarskiego abecadła. Podopieczni Wojciecha Serafina w pewnym momencie prowadzili już 17:10, 20:11, by ostatecznie wygrać 25:15, a cały mecz 3:0. Będzinianie tym samym zakończyli rywalizację zwycięstwem 2:0 pewnie awansując do półfinału.**

Siatkarzom Astry należą się jednak brawa za postawę w całym sezonie. Nowosolanie osiągnęli najlepszy wynik w historii klubu zajmują ósme miejsce. Do tego tematu jeszcze wrócimy.