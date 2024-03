Bez taryfy ulgowej dla uporczywych lokatorów. W Gorzowie ruszają kolejne eksmisje

Kończymy przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na usługę zrealizowania wyroków eksmisyjnych bez przyznanego prawa do lokalu socjalnego. Wskazaliśmy dwadzieścia jeden gospodarstw domowych do eksmisji. Wykonawca, w ramach realizacji powinien zapewnić lokale tymczasowe oraz odpowiednie warunki prawne, medyczne i techniczne do przeprowadzenia eksmisji oraz zabezpieczenia przejętych mieszkań - tłumaczy Paweł Nowacki.