Zaniedbane pustostany i stare kamienice w Gorzowie do remontu. Niebawem ruszą prace

Pustostany zamienią w mieszkania

Pieniądze na remonty dwudziestu mieszkań miasto pozyskało z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Na to zadanie otrzymało ponad półtora miliona złotych. Całkowity koszt robót budowlanych szacowany jest natomiast na ponad dwa miliony złotych. Gruntownie odnowione zostaną zaniedbane pustostany, które teraz nie nadają się do zamieszkania. W ramach inwestycji w lokalach wymieniana będzie między innymi stolarka okienna, drzwiowa, instalacja elektryczna oraz podłogi.

Lokale trafią do nowych najemców

Wyremontowane mają zostać między innymi mieszkania przy ulicach: Armii Polskiej, Borowskiego, Fabrycznej, Hejmanowskiej, Kosynierów Gdyńskich, Krasińskiego, Kwiatowej i Słonecznej. Powinny być gotowe do końca marca przyszłego roku. Po wykonaniu niezbędnych prac trafią do nowych najemców. To przede wszystkim osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, oczekujące na przydział lub zamianę mieszkania. W zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie jest obecnie kilkaset zaniedbanych pustostanów. Takie lokale są odzyskiwane zazwyczaj po eksmisjach osób niepłacących czynszu. Wiele z nich zostało zdewastowanych przez poprzednich najemców, którzy doprowadzili mieszkania do kompletnej ruiny.