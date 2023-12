"Biegiem po karmę" w Żarach. Mimo śniegu i zimna, do akcji włączyło się mnóstwo osób

"Biegiem po karmę" na stadionie Syrena w Żarach. Przez całą niedzielę przychodziły tutaj rodziny, biegacze, sportowcy z żarskich klubów, sympatycy zwierząt. Wszyscy z karmą dla zwierzaków ze schroniska w Żarach. Uczestnicy biegali symboliczne 400 metrów na bieżni, w akcji brały udział nawet małe dzieci. Mimo pogody - śniegu i zimna, trudno było odpuścić taką imprezę.

- Robimy to po to, żeby pomóc zwierzakom, żeby zebrać karmę, która trafi do schroniska. Każdy biegnie tyle, ile chce Cieszę się, że zainteresowanie jest tak ogromne. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyłączyli do nas - mówi Paweł Andrzejewicz, pomysłodawca i organizator imprezy.