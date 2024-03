Bielik zwiastunem wiosny. W Lubuskiem do lęgów przygotowuje się ponad 100 par. Ich gniazdo waży tonę!

- Na początku ubiegłego stulecia ten ptak był na krawędzi wymarcia, ale zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku, połączona z wieloletnią ochroną gatunku doprowadziła do tego, że populacja w Polsce osiągnęła liczebność ponad 1,5 tysiąca par lęgowych. Teraz jest to trzecia co do wielkości populacja w Europie - poinformował Michał Bielewicz.