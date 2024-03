Bratki, stokrotki, goździki... Tysiące kwiatów ubarwią Gorzów na wiosnę

- Wydział gospodarki komunalnej, który zajmuje się miejską zielenią, przygotowuje się do zawarcia umowy na wiosenne nasadzenia – informuje nas Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego urzędu miasta. – Nasadzonych zostanie około 10 tys. roślin. Będą to różnego rodzaju bratki, ale też stokrotki, goździki i zawilce. Pojawią się one w kwietnikach gruntowych, w wieżach kwiatowych i w miejskich donicach. Wiosenne nasadzenia zaczną się przed świętami wielkanocnymi – mówi nam rzecznik miasta. Dodawał, że także w drugiej połowie marca nastąpi obsadzanie kwietników miejskich.

- To nie koniec, bo planowane są już nasadzenia letnie. One rozpoczną się w czerwcu – informuje rzecznik.

W cieplejszych miesiącach roku także zostanie posadzonych około 10 tys. kwiatów. Co dziesiąty z nich to będzie różowa begonia. W przeciwieństwie do nasadzeń bratków, na nasadzenia letnie i jesienne został ogłoszony przetarg. Urzędnicy czekają na oferty do 14 marca.

