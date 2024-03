Pole kolorowych krokusów w Gorzowie. Ten widok zachwyca! To już wiosna?

Pole krokusów w parku

Czuć już wiosnę i to nie tylko w sercu! W tamtym roku byłam podziwiać, jak pięknie wyglądają te kwitnące krokusy i teraz też przyszłam zobaczyć. Wyglądają naprawdę zjawiskowo! - mówi pani Jola, która z aparatem w dłoni starała się jak najlepiej uwiecznić kobierce kolorowych kwiatów. - Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wiosnę, a to już są jej pierwsze oznaki. Coraz mocniej świeci słoneczko i słychać, jak ćwierkają ptaki. Co roku tu jest pięknie, a mieszkam niedaleko, więc przychodzę podziwiać ten widok, bo jest naprawdę imponujący - dodaje pan Andrzej.

Pierwsze oznaki wiosny cieszą oko spacerowiczów w gorzowskich parkach, ale widok krokusów, które zakwitły w Parku Róż to coś, co koniecznie trzeba zobaczyć. Efektowny dywan żółtych, białych i fioletowych kwiatów to niemal pewna oznaka zbliżającej się wiosny. Tym razem krokusy pojawiły się szybciej niż rok temu, bo koniec lutego obfitował w ciepłe i słoneczne dni, dzięki czemu przyroda wcześniej zaczęła budzić się do życia.

Trwają wiosenne porządki

Przyroda w gorzowskim parku powoli budzi się do życia, ale zbliżającą się wiosnę zwiastują także trwające tam wielkie pozimowe porządki. Wszystko po to, aby przygotowywać park do częstych wizyt mieszkańców, którzy wiosną i latem tłumnie odwiedzają to miejsce. Prace polegają przede wszystkim na czyszczeniu alejek z piasku, śmieci i innych zanieczyszczeń. Dokładnie myte są także parkowe ławki. Wiosenne porządki to również wygrabianie trawników z opadłych liści oraz uprzątaniem zalegających gałęzi. Jest to konieczne, by nowa trawa mogła szybko wzrosnąć i się zazielenić. Gdy pogoda będzie dopisywać rozpocznie się także przycinanie krzewów oraz traw ozdobnych, tak aby i w tym sezonie bujnie wyrosły zdobiąc przestrzeń miasta.

