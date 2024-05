Budowa kładki dla pieszych nad żarską obwodnicą. Miasto musi oddać dwa miliony złotych, które przyznano w ramach Funduszy Norweskich

Dwa miliony złotych miasto musi zwrócić z dotacji zdobytej w ramach Funduszy Norweskich. Chodzi o budowę kładki pieszo - rowerowej oraz drogi i ścieżki rowerowej przy ulicy Kilińskiego. - Projekt zakończył się 30 kwietnia i podlega rozliczeniu, trzeba też złożyć raport do ministerstwa - wyjaśnia Joanna Wojak, skarbnik w Urzędzie Miejskim w Żarach. - Nie mamy faktury za inwestycję, ale umowa z wykonawcą jest zawarta, więc trzeba pokryć koszty realizacji ze środków własnych.

Kamery Google Street View odwiedziły Żary kilka razy w ciągu ostatnich lat. Dzięki temu dziś, możemy zaobserwować, jak wiele się zmieniło na ulicach miasta. Zobaczcie, jakie miejsc uchwycono i co się…

Czternaście niewybuchów

- Zmniejszenie dotacji było powodowane zmniejszeniem ilości robót wykonanych i odebranych. Podczas robót ziemnych okazało się, że przebieg kanalizacji nie do końca zgadza się z tym, co było naniesione w dokumentacji projektowej. W kwietniu podczas robót znaleziono czternaście niewybuchów. To wpłynęło w głównej mierze na fakt, że zakres robót nie mógł być wykonany - tłumaczył sesji rady miasta Rafał Fularski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.