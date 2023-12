Budżet Nowej soli na 2024 roku przyjęty. Miasto planuje mnóstwo inwestycji

– To niełatwy budżet tworzony w nieprzewidywalnych czasach – mówił J. Milewski i przypominał pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie.

– Ta nieprzewidywalność to dobre słowo na opis dzisiejszych czasów. Powoduje, że budżet z całą pewnością będzie dostosowywany w ciągu roku do istniejących warunków. Będzie wymagał od nas wszystkich elastyczności w działaniu. Ten budżet zdecydowanie utrzymuje proinwestycyjny kurs naszego miasta. Jednak, tak jak deklarowaliśmy w ostatnich latach równolegle nie zapominamy o sprawach społecznych, o segmencie, który stał się równoważny, jeśli chodzi o nasze zainteresowanie od czterech lat. To jest budżet, który kierujemy do wszystkich mieszkańców – zapewnił prezydent Milewski.