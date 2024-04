Elektronik otworzył Branżowe Centrum Umiejętności. Będzie można skorzystać z darmowych kursów informatyki i programowania

Jak zmieniła się szkoła?

Lubuskie. Darmowe szkolenia

Jak się zapisać?

-To są różne kursy, w zależności od tego do kogo są kierowane — tłumaczy dyrektor „Elektronika”. -Uczniowie będą mieli kursy 15-godzinne. Dorośli i studenci 30-godzinne. Dodatkowo mamy jeszcze kurs, który trwa 120 godzin i jest kursem certyfikowanym zakończonym egzaminem, który będzie honorowany na całym świecie.

Zielone Góra ma aż dwa takie ośrodki

To nowy pomysł na kształcenie zawodowe. Przypomnijmy, że to kolejne Branżowe Centrum w Zielonej Górze. Miesiąc temu, 19 marca br. otwarte zostało to przy zielonogórskiej Budowlance. Tam kształcić się można w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja. Miasto otrzymało na oba centra około 19 mln zł. Środki na podobne Branżowe Centra Umiejętności pozyskało kilkadziesiąt miast w całej Polsce. Ma ich powstać nawet 120. Z województwa lubuskiego udało się to tylko Zielonej Górze.