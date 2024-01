Budżet obywatelski w Gorzowie będzie większy. Jest więcej pieniędzy na każdą z kategorii

Ile pieniędzy na pomysły?

Wraz z kwotą 848,3 tys. zł na rezerwę budżetu oraz 17,3 tys. zł na działania informacyjne, Gorzów przeznacza na Budżet Obywatelski 2025 łącznie ponad 8,665 mln zł. To kwota o kilkaset tysięcy wyższa niż w minionym roku. Oznacza ona, że w każdej z kategorii do dyspozycji będzie więcej pieniędzy niż było ostatnio. I tak:

- w każdym z dwunastu rejonów będzie do wydania 455 tys. zł na zadania twarde, czyli inwestycyjne i 28 tys. zł na zadania twarde (w zeszłym roku było to 434,6 tys. zł i 26 tys. zł)

- w kategorii ogólnomiejskiej do wydania będzie 702 tys. zł na zadania twarde i 78 tys. zł na miękkie (ostatnio było – odpowiednio – 670,5 tys. zł i 74,5 tys. zł)

- w kategorii oświatowej przeznaczono 1,560 mln zł na realizację zadań twardych i 28 tys. zł na realizację miękkich (było 1,490 mln zł i 26 tys. zł).