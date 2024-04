Bukiet róż dla zielonogórzanki w Love Island. Czy to wyznanie miłości?

W popularnym romantycznym reality show Love Island, który można oglądać w TV4 udział bierze Joanna Baziak z Zielonej Góry, która twory parę z Rafałem Bierówką pochodzącym z Podhala. –Asiu chciałbym ci powiedzieć – zaczął mówić o niespodziance. Jak widzowie oceniają szanse dla tej pary?

Wyspa Miłości. Zielonogórzanka w romantycznym reality show

Odcinek 33 dziewiątej edycji Wyspy Miłości. Love Island przyniósł dla fanów zielonogórzanki nowe wiadomości. – Poranek przywitał Islanderów rześko i słonecznie. Asia i Rafał dołączyli do wszystkich w ogrodzie po romantycznej nocy w kryjówce podsumowują producenci programu. Zielonogórzanka dostała od partnera bukiet róż. – Asiu, chciałbym ci powiedzieć, że bardzo mi na tobie zależy i wiesz, nie będę cię pytał, czy chcesz zostać moją dziewczyną, bo uważam, że już od jakiegoś momentu jesteśmy ze sobą w związku – mówił Rafał. – I chciałbym ci powiedzieć, że bardzo się w tobie zakochałem. Dalej, Rafał odniósł się do miejsca zamieszkania Joanny. – I wiesz jak to jest, miś polarny potrzebuje lody, miś brunatny potrzebuje miodu, a ja miś podhalański potrzebuje takiej kochanej zielonogórzanki – powiedział.

Internauci o zielonogórzance

Asia podziękowała, ucieszyła się z niespodzianki i przyznała, że też jej zależy na Rafale. A co na to internauci? –Miła ta Asia,ale coś czuję że złamie serducho Góralowi a Rafał to mężczyzna z cechami brakującymi w dzisiejszych czasach – komentowano na Instagramie.

– Podchody Asi do Rafała na początku były takie urocze. Oboje mają w sobie taką szczerość. Uwielbiam tą parę – dodał inny z widzów. A jeszcze inny przyznał: „Rafciu i Asiu 3mam za was kciuki!!”

Uczestnicy 9 edycji Wyspy Miłości

Przypomnijmy, Joanna Baziak ma 24 lata. Zgłaszając się do programu opowiadała o sobie, że dba o rozwój duchowy, uwielbia medytacje, które ją wyciszają i pozwalają znaleźć równowagę, a także zajrzeć w głąb siebie. Ponadto, z domu wyniosła szacunek do drugiego człowieka. Chce stworzyć swoją rodzinę, silną, trwałą, bo czuje, że to da jej szczęście i spokój. Od dwóch lat jest singielką. Szuka mężczyzny spokojnego, zrównoważonego, szczerego, z dobrym poczuciem humoru.

Rafał Bierówka ma 31 lat i od dziesięciu lat mieszka w Danii, gdzie ukończył studia weterynaryjne. Uwielbia zwierzęta, chociaż boi się gryzoni. Jego marzeniem jest otworzenie schroniska. Startując w programie przyznał, że ma wielu przyjaciół, z którymi często podróżuje, jego wielkim wsparciem jest rodzina. Powiedział też, że małżeństwo jego rodziców to wzór godny naśladowania. Zgadza się z mamą, że „lepiej syćko sprawdzić psed ślubem”. Obiecał jej, że z „Wyspy miłości” przywiezie synową.

Czy będzie to zielonogórzanka? Na razie wszystko na to wskazuje. Czytaj też: Prognoza pogody z popularnej śniadaniówki w Zatoniu, Nowej Soli i Ochli

