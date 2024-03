Love island. Wyspa miłości. Zielonogórzanka stworzyła z partnerem najlepszą parę, a zaraz potem były łzy

„Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie” – zabrzmiało pięknie w programie Love Island. Wyspa Miłości w tym tygodniu. Ale chwilę potem zielonogórzanka Joanna Baziak płakała, bo trzeba było podjąć trudną decyzję.

Lubuszanie w programach telewizyjnych. Zielonogórzanka na Wyspie Miłości

Love Island. Wyspa miłości to reality show, w którym udział biorą singielki i single. Zamieszkują willę w słonecznej Hiszpanii. „Spodziewaj się niespodziewanego” to jedna z zasad programu, więc uczestnicy co rusz biorą udział w zadaniach i różnych sytuacjach, które nie są dla nich łatwe. Trudne z pewnością są przeparowania, ale najtrudniejsze odpadanki. W jednym z ostatnich odcinków uczestnicy programu musieli wskazywać pary, które ich zdaniem są najmniej dopasowane. I w ten sposób, jedna z par - Wiki i Daniel - musiała opuścić program. Drugie z pytań dotyczyło wskazania pary najlepiej dopasowanej. „Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie” – zabrzmiało pięknie. Asia to Joanna Baziak z Zielonej Góry. Druga część odczytanej wiadomości brzmiała złowrogo: „Teraz wy wybierzecie kolejną parę, która jeszcze dziś wróci do domu”.

Przy podejmowaniu decyzji nie obyło się bez łez. – Zbliżyliśmy się tutaj do wszystkich z was i no jest to bardzo trudny poranek – powiedziała Joanna. Drugą z par, która opuściła program był Bartek i Patrycja. Zielonogórzanka wraz z partnerem w nagrodę dostali czas w nocy tylko dla siebie.

Wyspa Miłości. Kim jest Joanna Baziak?

Joanna Baziak ma 24 lata. Zawód zielonogórzanki to Influencer content. Mieszkanka Wyspy Miłości przyznała przed programem, że „bardzo chce się zakochać, bo tego potrzebuje najbardziej”. Szuka mężczyzny spokojnego, zrównoważonego, szczerego i z poczuciem humoru.

O mieszkance Zielonej Góry wiemy też, że uwielbia medytacje, które ją wyciszają i pozwalają znaleźć równowagę, a także zajrzeć w głąb siebie. Dba o rozwój duchowy. Joanna podkreśla, że z domu wyniosła szacunek do drugiego człowieka. Chce stworzyć swoją rodzinę, silną, trwałą, bo czuje, że to da jej szczęście i spokój. Wiadomo też, że Joanna jest poukładana ze swoimi zasadami, do bólu szczera i moralna, niecierpliwa, gdy się irytuje od razu po niej widać, niczego nie ukrywa. Poza tym, jest ambitna i lojalna.

Love Island. Wyspa Miłości. Gdzie i kiedy oglądać?

Dziewiątą edycję programu Love Island można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę, o godz. 22.00 w Czwórce.