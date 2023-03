Bus uderzył w powalone drzewo. Droga krajowa 24 zablokowana. Na miejsce wezwano wszystkie służby |ZDJĘCIA sn

Wieczorem we wtorek 14 marca doszło do gwałtownego załamania pogody. Silny wiatr łamał drzewa i gałęzie. Do nieszczęśliwego wypadku z powodu złych warunków pogodowych doszło na drodze krajowej 24.