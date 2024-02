Był podejrzany o to, że handlował narkotykami. Kiedy policja przyszła to sprawdzić zachowywał się bardzo nerwowo

W miniony piątek (16.02) policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową weszli do mieszkania w bloku na jednym z zielonogórskich osiedli . Według uzyskanych przez nich informacji, młody mężczyzna, który tam mieszkał miał posiadać narkotyki oraz inne zabronione substancje. Miał je również sprzedawać postronnym osobom.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Materiał zgromadzony przez policjantów dla Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze był podstawą do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie 22-latka, a sąd przychylił się do tego wniosku orzekając areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.