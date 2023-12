Tedi odszedł na wieczną służbę. Zielonogórscy policjanci pożegnali psiego kompana

Psi policjant i bohater

Tedi został policyjnym psem dziesięć lat temu. Pracował w duecie z funkcjonariuszem Janem Maławskim. Przed długi czas służyli razem w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie, a kilka lat temu przenieśli się do Zielonej Góry. Tedi na swoim koncie miał wiele sukcesów. Udało mu się między innymi doprowadzić do miejsca ukrywania się sprawców zniszczenia mienia znacznej wartości, wytropić miejsce ukrycia rzeczy skradzionych przez włamywaczy, czy odnaleźć zaginioną osobę.