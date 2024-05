Bociany z Wiciny powitały młode pisklęta. Z jaj wykluły się dwa bocianiątka, witamy na świecie!

Witamy na świecie na malutkie bocianiątka, które właśnie wykluły się z jaj w gnieździe umieszczonym koło szkoły w Wicinie (gm. Jasień). Relację z życia bocianiej rodziny można oglądać na żywo na kanale YouTube.pl. Od kilku lat prowadzi ją Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI. Nad gniazdami w Wicinie oraz w Jasieniu zamontowane są kamery dzięki, którym możemy przez całą dobę obserwować życie bocianów. Ptaki przylatują każdego roku, ale nie ma pewności, że jest to tama sama para. Od niedawna bociany opiekowały się jajami, a tych jest zazwyczaj kilka i są znoszone w odstępach ok. dwudniowych.

Ptaki opiekują się młodymi, pomagają wydostać się ze skorup, ale zdarza się, że pisklaki są wyrzucane z gniazda. Jak podkreśla Jacek Gowdziak, prezes JASIENIAKÓW o bocianach lubimy myśleć pozytywnie. - Ludzie lubią dopowiadać swoje historie, nadają imiona bocianom, czują się przywiązani do nich, chociaż one wcale nie są takie miłe. To są drapieżne ptaki, mogą nawet wyrzucać z gniazda swoje młode i to jest natura. Transmisja ma też charakter edukacyjny, bo dużo możemy się dowiedzieć o bocianach, w obu gniazdach widać też różnice. My w żaden sposób nie ingerujemy w ich życie, nie oznaczamy, po prostu obserwujemy - mówi.