Ta roślina była hitem kiermaszu ogrodniczego w Nowej Soli. Prawie każdy kupił. Co to takiego? Jak się to uprawia?

Zielone Ogrody nad odrą. Hit!

– To nasza nowość, wieloletni kwiat, który można uprawiać w domu i na ogródku, bo jest to roślina zimująca w gruncie – mówi pani Małgorzata z MPM Flowers. To dzięki firmie spod Krakowa, która pierwszy raz przyjechała na Zielone Ogrody nad Odrą, klienci kiermaszu ogrodniczego w sobotę i niedzielę w Nowej Soli, mogli kupić kurkumę różową i białą. Ta piękna kwitnąca roślina jest różnie nazywana, np. ostryż długi, szafran indyjski lub tulipan indyjski. Na stoisku można było kupić dwie odmiany biały – silver i różowy – pink.

Pani Małgorzata przyczyn ogromnego zainteresowania rośliną dopatruje się w urodzie i atrakcyjności kwiatu. Ta kurkuma jest stosunkowo krótko w sprzedaży. MPM Flowers sprzedaje ją dopiero od trzech lat. Firma oferuje swój towar podczas różnych wydarzeń ogrodniczych w całej Polsce.