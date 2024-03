Chcesz wziąć udział w prezentacji Falubazu? Musisz postarać się o wejściówkę

W pierwszej kolejności wejściówki odbierać będą mogli posiadacze karnetów na sezon 2024. Będą mogli to zrobić do piątku 15 marca (do godz. 18.00) wyłącznie w stacjonarnym sklepie kibica na stadionie żużlowym przy ul. Wrocławskiej. Dla każdego karnetowicza przeznaczona będzie jedna wejściówka.

Z kolei w sobotę 16 marca o godz. 10.00 uruchomiona zostanie otwarta dystrybucja biletów dla pozostałych kibiców. Będzie je można odbierać w serwisie biletynafalubaz.pl oraz w sklepie kibica, który tego dnia będzie otwarty do godz. 16.00.