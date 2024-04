Wracają lubuskie derby! Rusza sprzedaż biletów na mecz Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów

Sezon 2021 był bardzo słaby dla zielonogórzan, którzy spadli do I ligi, ścigali się w niej przez dwa lata. Po powrocie Falubazu do PGE Ekstraligi, do terminarza rozgrywek wróciły lubuskie derby. Pierwsze starcie odbędzie się 5 maja w Zielonej Górze, czyli niemal dokładnie trzy lata po ostatnim derbowym pojedynku rozegranym w Grodzie Bachusa. Kibice żużla na Ziemi Lubuskiej z pewnością z utęsknieniem wyczekują tego spotkania, bo „święta wojna” to dla wielu z nich najważniejsze wydarzenie sezonu.