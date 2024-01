Chiński gigant Minth Group rozszerza działalność w szprotawskiej strefie przemysłowej

Wielkie koszty inwestycji

Chińska firma zobowiązała się do utworzenia przynajmniej 250 nowych miejsc pracy, do 31 grudnia 2026 i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat.

Do lipca 2027 inwestycja ma kosztować co najmniej 416 mln zł.

Pomoc państwa wyniesie prawie 19 mln zł, które będą wypłacane w transzach do 2027 roku.