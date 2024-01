Ogromne inwestycje w budżecie Szprotawy! To rekordowe kwoty! Małgorzata Trzcionkowska

- Pobiliśmy własny rekord! - informuje burmistrz Mirosław Gąsik. - Już dwa lata temu pisaliśmy o historycznym budżecie z rekordowymi inwestycjami na poziomie 35 mln zł. W 2023 roku wydatki na inwestycje do 55 mln zł. W tym roku podbijamy stawkę do 74 milionów złotych, które zostaną zainwestowane w szeroko rozumiany rozkwit naszej gminy. Szprotawa wznosi się na fali rozwoju. Od zapaści, która groziła nam jeszcze 5 lat temu, przeszliśmy do ofensywy i szturmem zdobywamy to, co niedawno było jedynie w sferze naszych marzeń.