Chloe Bibby – najlepsza koszykarka polskiej ligi i… miłośniczka pierogów!

Sezon 2023/2024 jest dla Australijki Chloe Bibby nie tylko pierwszym w Polsce, ale też w Europie. Wcześniej koszykarka PolskaStrefaInwestycji Enei AJP Gorzów grała w USA, gdzie w NCAA reprezentowała Mississippi i Maryland oraz w lidze australijskiej, m.in w barwach Perth Lynx.

Od samego początku sezonu Chloe Bibby prezentuje świetną dyspozycję. Aktualnie jest najlepszą zawodniczką polskiej Orlen Basket Ligi Kobiet. Notuje w niej średnio 23 punkty, 8 zbiórek i 3,5 asysty na mecz, co daje EVAL 28,5. W EuroCup Women Australijka ma przeciętnie 23,5 punktu i 8 zbiórek. Koszykarka z Australii otrzymała tytuł MVP III kolejki OBLK za swój występ w meczu przeciwko zespołowi z Poznania, kiedy to w przeciągu niespełna 36 minut zdobyła 27 punktów i zaliczyła 11 zbiórek oraz została wybrana MVP listopada OBLK. W rozmowie opowiada o swoich dotychczasowych wrażeniach z gry w polskiej lidze i z pobytu w Gorzowie.

Jak ci się podoba gra w polskiej lidze?

Jest świetnie. Panuje tu naprawdę wysoka konkurencja, gra kilka bardzo dobrych koszykarek. W drużynie każdy jest bardzo miły. Dogadujemy się bardzo dobrze, no i wygrałyśmy wszystkie swoje spotkania w lidze, więc jest doskonale. Jesteśmy liderkami tabeli, więc wszystko układa się bardzo dobrze.

Jakie miejsca w Gorzowie miałaś okazję zwiedzić i które podobały ci się najbardziej?

Kawiarnia, ta w centrum miasta! W środku jest prześlicznie i mają tam świetne ciasta oraz słodkości. Zwiedziłam też kościół w centrum miasta (katedra – dop. red.), ale jednak kawiarnia mnie urzekła. Uwielbiam ją. Byłyśmy też na polu golfowym i było super, przepięknie tam jest.

Co byś poleciła turystom do zwiedzenia w Gorzowie?

Zdecydowanie tę kawiarnię i pole golfowe. Na spacer polecam gorzowskie murawy, było tam przepięknie. No i byłyśmy tam całą drużyną, miło wyszło. Miałyśmy okazję spokojnie porozmawiać i podziwiać panoramę miasta.

Jakie miejsca poza naszym miastem miałaś okazję odwiedzić w Polsce?

Tylko te, gdzie grałyśmy mecze, więc był to Toruń. Miałyśmy dopiero jeden wyjazdowy mecz, a kalendarz jest napięty, więc tak naprawdę nie miałam czasu na podróżowanie. Mam nadzieję, że podczas kolejnej przerwy, w lutym, trochę więcej pozwiedzam Polskę.

Czy są miejsca w Polsce, o których słyszałaś i które chciałabyś odwiedzić?

Muszę podpytać o szczegóły koleżanki z zespołu i Australijki, które u Wwas grały. Słyszałam, że Kraków jest pięknym i historycznym miastem. Chciałabym odwiedzić jeszcze ten stary ogród obok Krakowa. Koleżanki z zespołu mi mówiły, że jest tam pięknie, i że w pobliżu jest też plaża. Te dwa miejsca koniecznie muszę zobaczyć.

Które z polskich dań miałaś okazję spróbować? Masz swojego faworyta?

Jadłam pierogi! Nie były złe, są właściwie całkiem dobre. Nie wiem, jak to nazywacie, ale bardzo lubię też polskie danie z kapusty w formie surówki (bigos – dop. red.). Jadłam to i było świetne. Wiem, że to dość dziwny przykład, ale naprawdę mi smakowało. Ale tak jak mówiłam, numer jeden to pierogi. Myślę, że są dobre.

Jak wyszło ciasto, które piekłaś niedawno?

Mam je ze sobą! Zrobiłam je i zobaczymy, czy dziewczyny będą zadowolone. Mnie smakuje, ale nie wiem, czy im posmakuje. Mam nadzieję, że wyszło pyszne. Co z językiem polskim? Znasz już jakieś frazy czy wyrażenia?

Jeszcze niewiele. Wiem, jak powiedzieć „dziękuję” i co oznacza „proszę”. Jeszcze umiem powiedzieć „dobry”, ale to chyba wszystko. Kilka miesięcy w Polsce jeszcze przed nami, więc będę się uczyć od dziewczyn!

