Z piekła do nieba. Piorunująca końcówka gorzowianek i wielkie zwycięstwo nad Arką!

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. - VBW ARKA GDYNIA 81:76

Miały swoje problemy

Zaczęło się bardzo sympatycznie, bo od wręczenia „gorzowskiej” Australijce Chloe Bibby nagrody za tytuł MVP Orlen Basket Ligi Kobiet w październiku. To sympatyczne wyróżnienie nie przysłoniło jednak kadrowych kłopotów gorzowskiej drużyny. Z powodu kontuzji nie mogły zagrać środkowa Stephanie Jones i rozgrywająca Elena Tsineke , zaś świeżo pozyskana środkowa Weronika Telenga zdążyła odbyć z nowymi koleżankami zaledwie jeden porządny trening. W Arce brakowało tylko Mikayli Cowling , wciąż dochodzącej do siebie po haniebnym pobiciu.

Pierwsza połowa dla Arki

Naprzeciw siebie stanęły liderki i trzecia drużyna ekstraklasy. Pierwsza połowa spotkania potwierdziła tezę, że w składach ze środy przewaga powinna należeć do gdynianek. Wśród przyjezdnych kapitalną dyspozycją rzutową z dystansu imponowała Marissa Kastanek (do przerwy trafiła wszystkie cztery rzuty zza linii 6,95 m!), na rozegraniu bardzo mocne zmiany dawała Julia Bazan, zaś pod koszami twardą walkę wydały Telendze najwyższa na boisku Kamila Borkowska i Litwinka Laura Miskiniene. Tych atutów gości nie równoważyła świetna dyspozycja grającej z konieczności na „jedynce” Nory Wentzel i wszędobylskiej Bibby. Pierwszą kwartę Arka wygrała jednym „oczkiem”, zaś na przerwę zespoły zeszły przy 7-punktowym prowadzeniu ekipy znad morza. Zadecydowała o tym głównie końcówka drugiej kwarty, ta od 18 do 20 min, przegrana przez akademiczki aż 0:10.