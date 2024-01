Ciekawe pocztówki i koperty na 80. rocznicę powstania 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Wydało je stowarzyszenie wojskowe

- W roku 2024 będzie obchodzona 80. rocznica powstania 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, który rozpoczął formowanie od lipca do września 1944 roku w Berdyczowie pod Żytomierzem na Ukrainie - opowiada major w stanie spoczynku Andrzej Miernicki. - W styczniu 1945 roku wyposażono go w pierwsze czołgi, działa pancerne i niezbędne zapasy wojenne.

W międzyczasie prowadzono intensywne szkolenie bojowe z żołnierzami. Stan etatowy Korpusu, wielkość i jakość uzbrojenia oraz zalety techniczne, kwalifikowały go na trzecim miejscu po 1. i 2. Armii WP. Przebył liczący ponad 2 150 km szlak bojowy spod Berdyczowa na Ukrainie aż do Mělnika na terenie Czechosłowacji.