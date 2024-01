Wojewoda lubuski ogłosił terminy kwalifikacji wojskowych w powiatach Małgorzata Trzcionkowska

W Lubuskiem rusza kwalifikacja wojskowa (zdjęcie ze święta 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Treść obwieszczenia znajdziecie na kolejnych zdjęciach.

Kwalifikacje wojskowe w Lubuskiem, zgodnie z obwieszczeniem wojewody zaczną się w czwartek 1 lutego 2024. Do kwalifikacji muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2005 roku, mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz m.in. osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane czasowo za niezdolne do służby. Zobaczcie terminy i miejsca kwalifikacji, w tekście pod galerią.