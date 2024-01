Cztery mosty powiatu żagańskiego. Trwa największa w historii inwestycja drogowa

Trwa wielki remont drogi z Żagania aż do granicy województwa lubuskiego, w okolicach Świętoszowa. To największa inwestycja drogowa w dziejach powiatu żagańskiego za ok. 80 milionów złotych. W jej ramach trwa również przebudowa aż czterech mostów:

Most Kolejarzy w Żaganiu w remoncie. Nie ma jednego przęsła, co denerwuje ludzi!

Jeszcze sporo cierpliwości

Prace obejmą też całą ul. Żelazną w Żaganiu, aż do ronda koło szpitala. Dzięki modernizacji kluczowej trasy, łatwiejszy i bardziej komfortowy będzie dojazd do pracy żołnierzy z jednostki w Świętoszowie. Ułatwiony będzie dojazd do autostrady A18 i dalej do A4. Całe zadanie ma się zakończyć w pierwszym półroczu 2024 roku. Na razie mieszkańcy muszą wykazać się cierpliwością i pokonywać trasę objazdami, zaś rzekę Kwisę tymczasową kładką. Oprócz mostów remontowane jest również 11 km trasy do granicy z woj. dolnośląskim.