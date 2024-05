Czysta woda i dłuuuga plaża! Nad jeziorem w Długiem poczujesz się jak nad morzem!

Do wakacji zostało jeszcze sporo czasu, ale kąpieliska w regionie powoli zaczynają szykować się do letniego sezonu. Z wodnych atrakcji będzie można korzystać między innymi nad jeziorem Lipie w Długiem. Wielkie plażowanie oficjalnie ruszy pod koniec czerwca, ale już teraz pojawiają się tam pierwsi miłośnicy leniwego leżakowania.

Plaża jest po liftingu

Długie to symbol wypoczynku dla wielu mieszkańców regionu. Niegdyś tętniąca życiem miejscowość przez pewien czas zamarła, żeby po latach ponownie stać się atrakcyjnym miejscem przyciągającym urlopowiczów. Dwa lata temu na terenie kąpieliska był duży remont, a wypoczynkowa perełka przeszła prawdziwą metamorfozę. Na całej długości plaży powstały tarasy do wypoczynku i szerokie chodniki wraz z oświetleniem. Pojawiły się też elementy małej architektury, czyli drewniane stoły z siedzeniami oraz wygodne leżaki. Stanęły również nowe toalety, przebieralnie i prysznice.

To jest wakacyjny hit

W sezonie ciepły piasek roztacza się na brzegu, kusząc do słodkiego lenistwa. Plażowicze wylegują się na kocach, pod parasolami lub na ręcznikach, a dzieci z entuzjazmem budują zamki z piasku. Dźwięk pluskającej wody miesza się z radosnymi okrzykami tworząc harmonijną symfonię wakacyjnego wypoczynku. Choć długa plaża i przejrzysta woda dla większości wypoczywających oznacza pełnię wakacyjnego szczęścia, to nad jeziorem Lipie czeka wiele innych atrakcji. Coś dla siebie znajdą tu również miłośnicy żeglarstwa, kajakarstwa oraz nurkowania.

Dookoła piękna przyroda

Kąpielisko nad jeziorem Lipie ma jeszcze jedną zaletę. Zachwyca swoim wyjątkowym położeniem pomiędzy jeziorami, nad którymi piętrzą się wysokie, porośnięte mieszanym i sosnowym lasem wzgórza morenowe. Właśnie w ten nieskażony, naturalny krajobraz wkomponowane zostały ośrodki wypoczynkowe i kolonijne oraz prywatne domki letniskowe. Kilkanaście kilometrów dzieli to miejsce od bezcennej pod względem przyrodniczym Puszczy Drawskiej. To wszystko czyni plażę nad jeziorem Lipie miejscem dobrym nie tylko do odpoczynku i kąpieli słonecznych, ale i kontaktu z przyrodą.

