Pływające pomosty, nowe toalety i leżaki. Głębokie koło Międzyrzecza do rewitalizacji!

Obecny, betonowy pomost od dawna nie spełnia swojej roli. To dlatego, że stoi w piachu. Woda, która kiedyś go otaczała dosłownie zniknęła.

W związku z tym, że nie posiadamy prawa do dysponowania nieruchomością, jaką są obecne żelbetowe pomosty, postanowiliśmy postawić takie specjalne, pływające. One będą naturalnie się poziomowały do stanu wody. Niezależnie od tego, czy wody będzie mniej, czy więcej, to będą cały czas w niej pływały - dodaje Remigiusz Lorenz.