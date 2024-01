Dają się oszukać na duże pieniądze, nie tylko seniorzy. Policja z Nowej Soli przestrzega też młodszych

Znane, wydawałoby się oszustwa na wnuczka, policjanta czy pracownika banku, wciąż się powtarzają. A ofiarami padają seniorzy. Nie brakuje jednak też oszukanych młodszych osób. W tym przypadku sposoby przestępców są inne. – W ostatnim czasie w Internecie, na portalach społecznościowych można znaleźć fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez różne inwestycje – tłumaczy aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. – Oszuści wykorzystują nazwy i logo znanych firm. Obiecują szybki i duży zysk zainwestowanych pieniędzy.

Policjantka przestrzega, zanim wpłacisz, zastanów się, czy warto. Ostatnio nowosolskiej policji zawiadomienie o popełnionym oszustwie na swoją szkodę złożył 39-latek. Zrelacjonował, że znalazł w Internecie ogłoszenie o możliwości zainwestowania pieniędzy z linkiem na stronę firmy.

– Następnym krokiem było podanie swoich danych, co pokrzywdzony uczynił. Po chwili skontaktował się z nim telefonicznie konsultant i zaproponował mu założenie konta do inwestowania. Mężczyzna się zgodził i rozpoczął inwestowanie. Tym sposobem uszczuplił swój budżet o ponad 20 tysiące złotych – relacjonuje asp. Sęczkowska – Sobol i apeluje: – Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Oszustwa w sieci to poważne zagrożenie dla finansów osób korzystających z internetowych kont bankowych, portali społecznościowych czy skrzynek e-mail.