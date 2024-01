Pracował jako ochroniarz i okradał pracowników firmy. "Wyspecjalizował się" w kradzieży... okularów. W domu miał ich "arsenał"

- Sprawy, którymi przychodzi zajmować się policjantom, bywają naprawdę różne. Za każdym razem, kiedy wydaje się, że mało rzeczy może już zaskoczyć, rzeczywistość bardzo szybko wyprowadza mundurowych, z tego jakże błędnego myślenia - przyznaje młodszy aspirant Klaudia Biernacka z KPP w Sulęcinie.

I nie sposób nie zgodzić się ze słowami mundurowej. W ostatnim czasie pracownicy pewnej firmy z powiatu sulęcińskiego zaczęli masowo gubić swoje okulary. Gdy dochodziło do pierwszych "zaginięć", właściciele okularów myśleli, że to ich wina: gdzieś odłożyli swoje okulary i zapomnieli gdzie. Ale z czasem tych "roztargnionych" posiadaczy okularów zaczęło przybywać. Wtedy to pracownicy firmy zaczęli podejrzewać, że nie jest to dziełem przypadku, a złodzieja.

Sprawa masowych kradzieży okularów jest rozwojowa