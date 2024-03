Darmowa mammografia w Lubuskiem! Tu w najbliższym czasie zaparkują mammobusy

Jednym z badań profilaktycznych, które kobiety powinny regularnie wykonywać, jest mammografia. I tu mamy dobrą wiadomość: od 1 listopada 2023 roku z darmowego badania mammograficznego może skorzystać więcej kobiet. Dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia darmowa mammografia (wykonywana w ramach finansowanego przez NFZ Programu Profilaktyki Raka Piersi) dostępna jest teraz dla Polek w wieku 45-74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat lub otrzymały w ramach tego programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Badania profilaktyczne ratują życie! I nie jest to banał, a prawda. Troska o swoje zdrowie to priorytet. Wykonując regularnie badania, możemy w porę zareagować i wdrożyć odpowiednie leczenie, jeśli będziemy tego potrzebować.

powiecie nowosolskim,

powiecie świebodzińskim,

powiecie międzyrzeckim,

powiecie zielonogórskim,

powiecie żarskim,

powiecie żagańskim.

Zapisy:

Mammo-Med z Gdańska, telefony: 58 325 76 05, koordynator - 58 325 76 25

Diagnostyk z Zielonej Góry, telefony: 68 41 41 411, koordynator - 68 452 77 19

LUX MED z Gdyni, telefon: 58 666 24 55

LARGO z Grodziska Wielkopolskiego, telefon: koordynator - 612 223 700

Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Zaleca się, by w dniu mammografii nie używać dezodorantów/antyperspirantów, ani kremów i balsamów. Warto też ubrać się tak, by bez problemu rozebrać się od pasa w górę.