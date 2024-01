Dentobus kursuje po województwie lubuskim. Dziś zaparkował przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku. Gdzie kolejne postoje?

- Harmonogram postojów Dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę na każdy miesiąc i jest przez nas akceptowany. Miejscowości często się powtarzają, ale my te harmonogramy zatwierdzamy, ponieważ celem kontraktowania tych świadczeń było to, aby Dentobus dojeżdżał tam, gdzie jest utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych. Ponadto taka sytuacja daje możliwość kontynuacji zaleconego leczenia — tłumaczy Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Zielonej Górze