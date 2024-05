Deszcz mandatów w Białczu koło Gorzowa. Kierowcy wpadają tam na potęgę!

W trosce o bezpieczeństwo na drogach

Montaż urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie z Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą rozpoczął się w połowie ubiegłego roku. Kontrolą objęty został trzykilometrowy fragment drogi w miejscowości Białcz. Podobne urządzenia pojawiły się również w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju i objęły łącznie prawie dwieście kilometrów dróg. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo, bo w odróżnieniu od radaru stacjonarnego, który działa punktowo, odcinkowy pomiar studzi zapał kierowców na dłuższym fragmencie trasy objętej takim nadzorem. Kto pokona go za szybko, ten może spodziewać się mandatu.