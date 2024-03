Diler narkotyków z Lubska narkotyki ukrył w aucie i w mieszkaniu

25-latek zaczął uciekać. Bezskutecznie

Policjanci, przeszukując pojazd mężczyzny, znaleźli w nim worek foliowy z suszem oraz opakowanie z białą substancją. Z kolei w miejscu zamieszkania 25-latka, mundurowi ujawnili i zabezpieczyli kolejne narkotyki - były to marihuana oraz amfetamina. Substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych.

- Jedną ze skutecznych realizacji tego typu przeprowadzili 9 marca br. Na jednej z ulic w Lubsku zauważyli pojazd osobowy, a za kierownicą znanego im mężczyznę. Zawrócili za nim, by dokonać kontroli, mężczyzna zatrzymał się przy jednej z posesji i chciał uciec, co skutecznie uniemożliwili mu funkcjonariusze - wyjaśnia nadkom. Berestecka.

- Z ilości, którą posiadał zatrzymany można by było wydzielić blisko 1270 porcji - mówi rzeczniczka żarskiej komendy.

25-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz psychotropowych. Na podstawie materiału zgromadzonego przez śledczych sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Spędzi on w nim trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

