Poważny wypadek pod Słubicami. Zderzyły się dwa samochody, a cztery osoby trafiły do szpitala

Do wypadku w ciągu drogi krajowej nr 29 w okolicach Uradu doszło około godziny 23.40 w środę 20 marca. Do zdarzenia wezwano druhów z OSP Cybinka. Z ich informacji wynikało, że jadą do wypadku, w którym to czołowo zderzyły się dwa auta. Te informacje potwierdziły się.

Do działania wyruszyli w sile dwóch zastępów (2xGBA), tuż za Zespołem Ratownictwa Medycznego stacjonującym w remizie w Cybince. Na miejsce zmierzały również dwa zastępy z JRG w Słubicach (GBA, SRt), kolejne zespoły medyków oraz policjanci.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, które przetransportowane zostały do lecznic w Słubicach i Zielonej Górze na szczegółowe badania. Działania zastępów na miejscu zdarzenia polegały na jego zabezpieczeniu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz oświetleniu terenu pod potrzeby czynności prowadzonych przez policyjnych techników. Po trwających prawie trzech godziny działaniach rozjechaliśmy się do swoich jednostek - informują druhowie z OSP Cybinka.

